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В ФРГ заявили о срыве плана Зеленского

В Германии сообщили о том, что планы Владимира Зеленского по обмену территориями потерпели провал. Как сообщает немецкое издание Die Zeit, неожиданное продвижение российской армии в Курской области повлияло на эти намерения.

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