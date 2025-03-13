В ФРГ заявили о срыве плана Зеленского

В Германии сообщили о том, что планы Владимира Зеленского по обмену территориями потерпели провал. Как сообщает немецкое издание Die Zeit, неожиданное продвижение российской армии в Курской области повлияло на эти намерения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии