Российские хакеры продолжают «кошмарить» ВСУ

На сайте Nemez1da появились данные 149 украинских операторов роботизированных систем ВСУ. Это профи высокой квалификации, которые специализируются на современных военных разработках, предоставленных Украине Западом.
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