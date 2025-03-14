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Российские хакеры продолжают «кошмарить» ВСУ

Российские хакеры продолжают «кошмарить» ВСУ

На сайте Nemez1da появились данные 149 украинских операторов роботизированных систем ВСУ. Это профи высокой квалификации, которые специализируются на современных военных разработках, предоставленных Украине Западом.

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