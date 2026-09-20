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Экс-члена "Правого сектора"* и УНА-УНСО* Карпюка ликвидировали на Украине

Экс-члена "Правого сектора"* и УНА-УНСО* Карпюка ликвидировали на Украине

SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS Бывший заместитель председателя организации УНА-УНСО* и экс-член "Правого сектора"* Николай Карпюк погиб в боях на Украине.

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