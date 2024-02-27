Посол ЮАР в России Макетука: вступления в БРИКС ожидают 25 государств

Вступления в БРИКС на данный момент ожидают 25 стран. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Мзувукиле Джефф Макетука, глава дипломатической миссии Южно-Африканской Республики в Российской Федерации.
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