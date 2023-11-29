В России официально представили внедорожник Oting Paladin

Компания Sinomach Automobile официально представила новый внедорожник Oting Paladin на рынке России. По данным Autonews, в 2024 году в России появятся еще три модели от совместного предприятия Dongfeng Nissan.
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