Как коронавирус побеждает врожденный иммунный ответ

Новый коронавирус SARS-CoV-2 обладает ферментом, который может противодействовать врожденному механизму защиты клетки от вирусов, что объясняет, почему он более заразен, чем предыдущие вирусы, вызывающие атипичную пневмонию и MERS.
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