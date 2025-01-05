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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аренда Рэшфорда интересна «Милану». «МЮ» попросят выплачивать часть зарплаты (Джанлука Ди Марцио)

Ранее сообщалось, что форвард, не попадающий в состав «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме, может покинуть родной клуб.

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