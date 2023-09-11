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Кандидат в президенты США: Американцам следует избирать главу государства, который будет способен отработать четырехлетний срок

Кандидат в президенты США: Американцам следует избирать главу государства, который будет способен отработать четырехлетний срок

Американцам следует избирать президента, от которого можно ожидать, что он будет способен полностью доработать до конца своего четырехлетнего срока.

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