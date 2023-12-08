Петербуржца задержали за публичное оправдание и пропаганду терроризма в соцсетях

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В ноябре следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица о публичном оправдании терроризма с использованием интернета.
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