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Американских военных лишат российского тепла

Американских военных лишат российского тепла

Минобороны США запретило своим базам в Евросоюзе заключать контракты на приобретение энергоресурсов у России.

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Александр
Надо не обижаться, а запретить поставки энергоресурсов в США. Больше в стране останется, а не в офшорах. Мы их на танковый биатлон, авиадартс приглашаем. Мы им газ в ладошке, а они по локоть руку готовы отхряпать. Это открытый и жестокий бесцеремонный враг. Какие с ним сюси-пуси? Ах, у них беспорядки! Ах, Байден задремал! Загляните в зеркало с дремлющими депутатами, косноязычными министрами, наглыми рожами казнокрадов, торжествующими бандами мигрантов. У себя есть чем заняться, а не ржать над мерзнувшими натовцами. Их и без нас есть кому согреть. Они и припрятанную в офшорах мошну скоро отберут.

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