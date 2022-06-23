В России разработают интеллектуальную систему обнаружения ям и дефектов на дорогах

Студенты из Южного федерального университета разрабатывают интеллектуальную систему, которая позволяет отслеживать состояние дорожного полотна в режиме реального времени и отправлять информацию о выявленных дефектах в центры обработки данных.
Студенты из Южного федерального университета разрабатывают интеллектуальную систему, которая позволяет отслеживать состояние дорожного полотна в режиме реального времени и отправлять информацию о выявленных дефектах в центры обработки данных.
Свежие комментарии