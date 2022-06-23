Газета.ру

7 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А вот тут стоит передать горячий привет Димону. Который в 2010 году подписал Договор о разграничении на Норвежских ус...МИД Норвегии откл...
  • Konstantin Петров
    Никогда не нарушайте правила. Сказано 6 пассажиров, значит 6. Седьмой может оказаться неадекватомИзбитая в США так...
  • holms sherlok
    нахрен послать их,  доставить груз, а им самим доступ закрыть....МИД Норвегии откл...

В России разработают интеллектуальную систему обнаружения ям и дефектов на дорогах

В России разработают интеллектуальную систему обнаружения ям и дефектов на дорогах

Студенты из Южного федерального университета разрабатывают интеллектуальную систему, которая позволяет отслеживать состояние дорожного полотна в режиме реального времени и отправлять информацию о выявленных дефектах в центры обработки данных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх