Смерть и её восприятие в культуре ацтеков

Ацтеки говорят только о жертвоприношениях, крови и смерти. Мы, современные цивилизованные люди, без колебаний скажем: они создали самую жестокую и неприемлемую игру! Действительно ли человек способен на это? Разве сами ацтеки не видели кровавых рек безумия, где они жили и умирали? Но вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы, лучше задать другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии