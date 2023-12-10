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Смерть и её восприятие в культуре ацтеков

Смерть и её восприятие в культуре ацтеков

﻿﻿Ацтеки говорят только о жертвоприношениях, крови и смерти. Мы, современные цивилизованные люди, без колебаний скажем: они создали самую жестокую и неприемлемую игру! Действительно ли человек способен на это? Разве сами ацтеки не видели кровавых рек безумия, где они жили и умирали? Но вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы, лучше задать другие.

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