Смерть и её восприятие в культуре ацтеков

﻿﻿Ацтеки говорят только о жертвоприношениях, крови и смерти. Мы, современные цивилизованные люди, без колебаний скажем: они создали самую жестокую и неприемлемую игру! Действительно ли человек способен на это? Разве сами ацтеки не видели кровавых рек безумия, где они жили и умирали? Но вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы, лучше задать другие.