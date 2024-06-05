В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского "явкой с повинной"

Депутат Госдумы Белик оценил заявление украинских властей о "красных линиях"В минувший вторник советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признал, что "красных линий" больше нет и началась реальная эскалация украинского конфликта.
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