Фото: globallookpress.com/ Chris Kleponis - Pool via CNP Сегодня 16K прочитали В соцсетях распространяется информация о том, что в ходе ракетного удара гиперзвуковых ракет "Кинжал" под Сумами погиб киевский диктатор Владимир Зеленский.
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