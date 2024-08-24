МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Отбеливание англо-саксов, как истинных устроителей Второй Мировой, происходило ещё в СССР.  Я только после развала ег..."ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТ...
  • Георгий Михалев
    На МТ постоянно какую то  х.йню печатают.Решение принято: ...
  • саша дмитренко
    ну  так  батька  у  него  учился!!  на  2 стульях  сидеть))))Стали известны це...

Зеленский пропал после удара ВКС по бункеру в Сумах. Куда делся узурпатор, и кто стал жертвой русских ракет?

Зеленский пропал после удара ВКС по бункеру в Сумах. Куда делся узурпатор, и кто стал жертвой русских ракет?

Фото: globallookpress.com/ Chris Kleponis - Pool via CNP Сегодня 16K прочитали В соцсетях распространяется информация о том, что в ходе ракетного удара гиперзвуковых ракет "Кинжал" под Сумами погиб киевский диктатор Владимир Зеленский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх