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Frank Media

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Что государство сможет узнать о криптоактивах россиян

В России в скором времени должны будут появиться первые легальные криптообменники, а криптобиржи смогут осуществлять торги цифровой валютой.

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