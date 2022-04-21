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Данк Андрея Малинина – лучший момент второго дня «Финала восьми» молодежной Лиги ВТБ

Данк Андрея Малинина – лучший момент второго дня «Финала восьми» молодежной Лиги ВТБ

Представлена подборка лучших моментов второго игрового дня «Финала восьми» молодежной Лиги ВТБ. Топ-5 возглавил форвард МБА-2 Андрей Малинин.

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