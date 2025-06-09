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ФСБ пресекла контрабанду вертолётных запчастей на 400 млн рублей

ФСБ пресекла контрабанду вертолётных запчастей на 400 млн рублей

ФСБ предотвратила попытку контрабанды вертолётных запчастей на сумму более 400 млн рублей. Задержаны шестеро подозреваемых, включая граждан России и Украины.

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