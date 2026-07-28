Владельцем подорванного в Одессе авто оказался старший офицер ВМС Украины

Подорванный в Одессе автомобиль принадлежит старшему офицеру оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил Украины Вячеславу Сазонову, сообщает украинское интернет-СМИ «Страна.
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