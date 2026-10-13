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Царьград

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Разрушительный супер-Эль-Ниньо: планета на пороге необратимых изменений

Разрушительный супер-Эль-Ниньо: планета на пороге необратимых изменений

Текущее явление Эль-Ниньо официально признано сильнейшим за всю историю наблюдений. Ученые предупреждают: сочетание катастрофического перегрева океана и глобального потепления способно навсегда перестроить экосистемы Земли и запустить климатические сдвиги, которые будут ощущаться десятилетиями.

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