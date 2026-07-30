Пашинян намерен потребовать у России два миллиарда долларов за железную дорогу Брюссель всё активнее вовлекает Ереван в свою орбиту.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пашинян намерен потребовать у России два миллиарда долларов за железную дорогу Брюссель всё активнее вовлекает Ереван в свою орбиту.
Свежие комментарии