Фигуранты уголовного дела о массовом отравлении изготовили более 2 тысяч порций «Лобио»

В результате расследования уголовного дела о массовом пищевом отравлении людей было установлено, что фигуранты преступления изготовили более двух тысяч порций некачественного блюда лобио.
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