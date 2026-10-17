🚮 Более 113 тонн мусора вывезли в Севастополе за ночь Сегодня работа продолжится в Ленинском и Гагаринском районах, а также частично в Нахимовском, сообщили в правительстве города.
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