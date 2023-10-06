Российскую учительницу задержали за секс со школьником

В Челябинской области полиция задержала учительницу за секс с 15-летним школьником. В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.