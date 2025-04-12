Опубликована переписка Сталина и Рузвельта о сепаратных переговорах

Фрагменты секретной переписки между Верховным Главнокомандующим СССР Иосифом Сталиным и президентом США Франклином Рузвельтом о сепаратных переговорах союзников с Германией были опубликованы на сайте Президентской библиотеки.
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