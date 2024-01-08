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Мировое обозрение

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Спикер мажилиса спустился в забой на шахте Анненская

Спикер мажилиса спустился в забой на шахте Анненская

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов и группа депутатов посетили область Улытау. Они встретились с активом региона, работниками промышленных предприятий, ознакомились с работой Жезказганской ТЭЦ и спустились в забой на шахте "Анненская", сообщает пресс-служба мажилиса парламента.

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