Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми мирные предложения Путина по Украине

Бывший президент снова пообещал урегулировать конфликт после победы на выборахБывший президент США Дональд Трамп на дебатах с нынешним главой Белого дома Джо Байденом назвал неприемлемыми условия по урегулированию конфликта на Украине, озвученные российским лидером Владимиром Путиным.
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