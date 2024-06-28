Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми мирные предложения Путина по Украине

Бывший президент снова пообещал урегулировать конфликт после победы на выборахБывший президент США Дональд Трамп на дебатах с нынешним главой Белого дома Джо Байденом назвал неприемлемыми условия по урегулированию конфликта на Украине, озвученные российским лидером Владимиром Путиным.