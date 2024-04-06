Председатель СК России поручил провести проверку по информации о противоправном поведении мигрантов в Ленинградской области

В социальных медиа сообщалось, что на одной из спортивных площадок в городе Мурино Ленинградской области мигранты нарушали общественный порядок и в ответ на требование местного жителя о прекращении противоправного поведения применили в отношении него насилие.
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