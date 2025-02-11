В многоэтажке на северо-западе Челябинска из-за порыва затопило три этажа

Жители челябинской многоэтажки с ужасом ждут новой коммунальной аварии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в одном из домов по улице 40 лет Победы на северо-западе областного центра.
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