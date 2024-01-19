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Видео: Раненый боец России читает стихи под обстрелом ВСУ в зоне СВО

Участник СВО, актёр по профессии Николай Цонку опубликовал в своём Телеграм-канале “Военный продюсер” впечатляющее видео, на котором тяжелораненый российский боец проникновенно читает стихи под огнем бандеровцев.

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