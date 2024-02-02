РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Коноплев
    Вообще даже не верится !!! Что Мир совсем с ума сошел ......На российской гра...
  • Галина Друзина
    Ну китайцы, ну дают, а ещё называл нашего президента другом.На российской гра...
  • Алина Белова
    Ну,ну, поглядим каков  суд ООН,  заполитизирован  или нет ...Суд ООН не будет ...

НАТО снова учится «отбиваться от русских»

НАТО снова учится «отбиваться от русских»

Вещи названы своими именами — крупнейшие после окончания «холодной войны» учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») все же будут направлены на «сдерживание России», как бы в Брюсселе ни пытались не называть эту задачу прямо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх