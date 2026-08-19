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Спреи для горла: как подобрать состав и не пересушить слизистую

Першение и боль при глотании толкают к флакону. Струя доходит до задней стенки за доли секунды, но эффект дает молекула: антисептик бьет по микробам, анестетик глушит рецептор, липиды закрывают микротрещины.

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