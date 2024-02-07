Певец Юлиан высказал свое мнение о том, что Наташа Королева уехала в США к маме. На взгляд артиста, певицу несправедливо обвиняют, поскольку она является ранимой.
Певец Юлиан призвал прекратить травлю уехавшей в США Королевой
Комментарии
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Александр Ляшенко
Юлиан, не бери грех на душу,призывая поздравить русофобку с днём рождения.сам поздравляй и не суйся к нам с укронацисткой Порывай.Иначе идите обои на х..бабочек ловить.
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18 час.
v
vasyn
Всю семейку в цугундер, включая Юлиана, насосавшего денег у старушек.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Никто Наташу не травит, она имеет право ездить к своей матери!
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4 час.
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