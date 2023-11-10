Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 888 подписчиков

Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей

Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей

В прошлом году Министерство внутренних дел РФ "порадовало" жителей Тульской области заявлением, согласно которому она вошла в число регионов России, наиболее привлекательных для мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
плодить стрелков в спину?
Ответить
5 час.
Валерий Светлый
Это все как мертвому припарки
Ответить
5 час.
Нина Попова
Еще бы он разобрался с миграционной службой в Туле. Там ею заведует какая-то наглая молодуха и творится беспредел.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх