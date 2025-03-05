«Коммерсант»: суд арестовал активы крупных железнодорожных операторов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга наложил арест на активы крупнейшего в России парка вагонов для нефтехимии «СГ-Транс» и 12 юридических лиц, связанных с АО «Вектор Рейл» и ее дочерних структур, занимающихся лизингов железнодорожных составов.
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