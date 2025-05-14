МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Несколько дней назад Фридрих Мерц, который недавно вступил в должность нового канцлера Германии, объединившись с тремя коллегами, принялись давить, шантажировать и угрожать России.
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