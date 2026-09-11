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Царьград

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Главы городов Поморья встретились со студентами САФУ в Архангельске

Главы городов Поморья встретились со студентами САФУ в Архангельске

На площадке форума «Сильные муниципалитеты – сильный регион» в лектории общества «Знание» состоялся разговор студентов Высшей школы экономики, управления и права САФУ с главами городов и районов Поморья.

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