Набравший шесть очков Капризов не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ. Накануне россиянин забросил три шайбы и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».
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