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PLOS One: строители пирамиды Джосера могли использовать гидравлический лифт

PLOS One: строители пирамиды Джосера могли использовать гидравлический лифт

Французские ученые из Палеотехнического института пришли к выводу, что создатели старейшей пирамиды Египта — пирамиды Джосера в Саккаре — могли использовать гидравлическую подъемную систему для транспортировки каменных блоков.

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