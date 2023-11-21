Хотят выступать дуэтом: как Дмитрий Маликов воспитывает сына

Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает сына. Чем увлекается пятилетний Марк? На каком необычном инструменте захотел играть мальчик? Почему он не хочет идти по стопам отца? Из-за чего Маликов перестал спать? И зачем певец запирается в кабинете от своих родных? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».