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Царьград

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Депутат Гриневич ответила на критику боксёрской техники Минченко

Депутат Гриневич ответила на критику боксёрской техники Минченко

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Татьяна Гриневич, возглавляющая региональное отделение «Справедливой России», прокомментировала замечания политолога Евгения Минченко, который раскритиковал её боксёрскую технику в предвыборном ролике.

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