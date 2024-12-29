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Царьград

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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР: пострадали 5 мирных жителей

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли ДНР: пострадали 5 мирных жителей

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли ДНР, выпустив 40 боеприпасов. Обстрелы затронули горловское направление, ранения получили пять мирных жителей.

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