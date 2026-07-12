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19-летний Рябкин вернется в «Динамо» из фарма «Каролины», заявил Тамбиев: «Переговоры в стадии завершения. Потенциал большой, но ему надо пересмотреть многие вещи»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев заявил, что 19-летний форвард Иван Рябкин вернется в московский клуб из системы «Каролины».

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