В осеннее время одни из самых популярных продуктов- это средства с кислотами. Зачем нужны кислоты в косметике?

Есть 3 вида кислот: AHA, BHA и PHA. •AHA( молочные и фруктовые кислоты). Работают на поверхности кожи: -улучшают микрорельеф дермы; -выравнивают и разглаживают кожу; -улучшают эластичность; -осветляют пигментацию и следы постакне; -блюрят поры; — отшелушиваются мертвый эпителий.