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Царьград

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МИД Франции вызвал иранского дипломата из-за задержания сотрудников

МИД Франции вызвал иранского дипломата из-за задержания сотрудников

МИД Франции выразил осуждение Ирану после задержания на прошлой неделе двух французских дипломатов. Инцидент нарушил Венские конвенции, Франция требует объяснений и гарантий безопасности для своих сотрудников.

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