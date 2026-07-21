МИД Франции вызвал иранского дипломата из-за задержания сотрудников

МИД Франции выразил осуждение Ирану после задержания на прошлой неделе двух французских дипломатов. Инцидент нарушил Венские конвенции, Франция требует объяснений и гарантий безопасности для своих сотрудников.
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