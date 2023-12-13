В Ростове приостановили работу трамваев и троллейбусов из-за непогоды

Аварийная бригада чинит повреждённые контактные сети.Ледяной дождь, сильный ветер, температура воздуха около 0 градусов привели к тому, что в Ростове ещё днём 12 декабря начались проблемы с общественным транспортом.
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