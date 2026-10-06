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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили 868 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 868 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

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