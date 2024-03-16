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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Листунова: «Меня продолжают беспокоить травмы. Стало куда тяжелей выступать, превозмогая боль, тяжелей перебарывать себя»

Накануне Листунова стала третьей в многоборье на чемпионате России, который проходит в Сочи. «Меня продолжают беспокоить травмы, из-за одной болячки появляется другая, и все накопилось.

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