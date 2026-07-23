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Царьград

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МАГАТЭ заявило о прекращении водоснабжения Запорожской АЭС

МАГАТЭ заявило о прекращении водоснабжения Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о прекращении водоснабжения на Запорожской АЭС из-за военных действий. Глава Энергодара, Максим Пухов, заявил об аварии, оставившей город без энергоснабжения.

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Комментарии
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Владимир
Значит будет второй Чернобыль...
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