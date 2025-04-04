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Царьград

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Пожар в Измайлово: три авто сгорели, Москва расследует происшествие

Пожар в Измайлово: три авто сгорели, Москва расследует происшествие

В московском районе Измайлово неизвестный поджёг три автомобиля на 13-й Парковой улице. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело и контролирует расследование для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия.

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