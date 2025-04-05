Белая кухня и еще 5 приемов в интерьере, которые смело можно использовать – они только кажутся непрактичными

Белые кухонные фасады, ковры с ворсом, душевые занавески – эти и другие интерьерные решения, которые уже много лет считаются непрактичными, смело можно включать в обстановку своей квартиры, если есть такое желание.
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